Трамп помилует осужденных по делу о штурме Капитолия в первый же день у власти

Президент США Дональд Трамп, который был избран на этот пост, объявил о своём намерении издать указ о помиловании тех, кто был осуждён за участие в штурме Капитолия. Это произойдёт в первый же день его работы на посту президента.

Дональд Трамп не исключил возможность помилования даже тех, кто признал свою вину, включая тех, кто совершил нападение на сотрудников полиции. По словам избранного президента, у этих людей «не было другого выхода». Также он предположил, что на признавших свою вину могло быть оказано давление.

«Я буду действовать очень быстро. В первый день», — сказал он в интервью NBC News.

Трамп добавил, что заключенные «живут в аду».

Ранее сообщалось, что Трамп попросил закрыть дело о выплате актрисе по примеру решения о сыне Байдена.