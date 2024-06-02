Зеленский: Украина сделает все для завершения конфликта в Газе

Украинская сторона признает оба государства – и Израиль, и Палестину. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на конференции, прошедшей накануне в Сингапуре. Его слова транслировались офисом лидера на видеохостинге YouTube.

Зеленский заявил о необходимости прекращения ближневосточного конфликта и добавил, что его государство «готово на все» ради достижения данной цели. В то же время, Киев готов на все, чтобы остановить Израиль и прекратить данный конфликт, в котором страдают гражданские, подчеркнул президент.

Он также прокомментировал свои прежние заявления о поддержке израильской стороны, сделанные осенью прошлого года. Украинский лидер указал на то, что данное заявление прозвучало после нападение ХАМАС на гражданское население в Израиле. Зеленский призвал не путать эти 2 периода, смешивая их в 1.

Ранее издание WP заявило, что Киеву хватило полутора часов, чтобы уговорить США разрешить удары по РФ.