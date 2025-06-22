Трамп пообещал Ирану новые удары, если тот откажется от мира

В случае если Иран не прекратит свои агрессивные действия и не пойдёт на мирное урегулирование конфликта, Соединённые Штаты Америки вновь нанесут удар по территории Ирана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своём выступлении после бомбардировок, которые были осуществлены ВВС США.

В своей речи американец детально описал последствия американских атак на ядерные объекты Ирана.

«Они должны немедленно заключить мир. Они должны немедленно остановиться. Иначе их снова ударят. Они должны немедленно заключить мир, иначе их снова ударят», — подчеркнул Трамп, его цитирует Reuters.

Он подчеркнул, что операция прошла успешно: все три цели были полностью ликвидированы. Пилотов из США, которые выполняли миссию в непростых условиях, Трамп назвал выдающимися.

«Эти невероятные пилоты и гении, которые это сделали, просто потрясающие, и, как вы знаете, все три места полностью разрушены. Мы пошли и добили два других. Фордоу исчез, и два других тоже исчезли», — заявил глава США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный самолёт сбросил «полный груз бомб» на ядерный объект в иранском Фордо.

Позже стало известно, что Дональд Трамп обратится к гражданам страны в связи с атаками ВВС США на Иран.