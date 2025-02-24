Трамп пообещал не допустить перерастания украинского конфликта в новую мировую войну

Конфликт на Украине способен перерасти в Третью мировую войну, но США не допустят подобного сценария. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению главы Белого дома, если вовремя не завершить конфликт на Украине, то со временем он способен перерасти в глобальную войну, которая охватит большое количество государств.

«Настанет момент, когда все не остановится только на этих двух странах. Мы не позволим этому случиться», — сказал Трамп.

Ранее по поводу участия США в украинском конфликте высказался миллиардер Дэвид Сакс, который в администрации нового президента Соединенных Штатов отвечает за сферу искусственного интеллекта. Он заявил, что во всем виноват Байден, из-за промахов которого в политике и втягивания в конфликт на Украине США еще больше нарастили свой госдолг, а мировое влияние доллара оказалось подорванным.