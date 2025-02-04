Трамп пообещал обеспечить Канаде защиту при условии вхождения в состав США

США ввели 20%-ные пошлины на импорт товаров из Канады. Данное решение глава американского государства объяснил тем, что Соединенные Штаты не нуждаются в канадских товарах.

«Нам не нужно, чтобы они изготавливали наши автомобили. Это можно делать в Детройте, Южной Каролине, Теннесси или любом другом штате. Нам не нужен их лес, нам не нужна их энергия — у нас ее больше, чем у них. Так почему мы должны это делать?» — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Вместе с тем он заявил, что Вашингтон готов избавить Канаду от торговых пошлин, если она войдет в состав США на правах 51-го штата. В таком случае, отметил Трамп, Канаде будет обеспечена военная защита.

Американский лидер добавил, что намерен обсудить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо возможные изменения в торговых отношениях.

Ранее сообщалось о том, что в США скептически отнеслись к идее Трампа «присоединить» Гренландию и Панамский канал.