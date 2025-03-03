Трамп пообещал сделать грандиозное заявление

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что вечером во вторник, 4 марта, сделает некое грандиозное заявление. Такую запись американский лидер сделал в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома указал, что вечером вторника, 4 марта, им будет сделано грандиозное заявление. При этом он не стал уточнять, чего оно коснется.

«Завтра вечер будет грандиозным. Скажу как есть», — написал он.

По имеющейся информации, вечером 4 марта президенту США предстоит выступить в конгрессе, где будет проходить совместное заседание обеих палат парламента.

Ранее в Белом доме обвинили Зеленского в том, что тот приехал в Америку без малейшего желания вести переговоры о мире. Украинский лидер, по утверждению пресс-секретаря Левитт, вел себя враждебно и даже грубо. Он позволял себе спорить и перебивать собеседников, все это и привело к перепалке с Трампом и срыву подписания сделки по редкоземельным металлам.