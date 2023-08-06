Трамп пообещал засадить Байдена за решетку с первого дня своего президентства

Дональд Трамп как только вступит в должность главы белого дома, переизбравшись в 2024 годо на новый срок, сразу же инициирует возбуждение уголовного дела в отношении своего оппонента, нынешнего президента США Джо Байдена.

Свои угрозы в отношении Байдена Трамп высказал выступая в штате Южная Каролина перед сторонниками на мероприятии Республиканской партии. По мнению политика, по Байдену уже давно плачет тюремная скамья.

«В первый же день на посту президента США я поручу спецпрокурору [Минюста США] изучить все заявления Байдена. Также попрошу рассмотреть все бесчестные поступки, в том числе получения взяток от Китая и других стран, которые пошли в карманы преступной семьи Байдена», — сказал Трамп в эфире youtube-канала RSBN.

Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года. И Байден и Трамп давно определились с тем, что намерены во второй раз побороться за высший пост в стране.

К слову, в отношении самого Трампа американским правосудием возбуждены 37 уголовных производств. Миллиардеру инкриминируют организацию штурма митингующими Капитолия в начале 2021 года, а также в незаконном хранении материалов, представляющих гостайну. Политик все обвинения решительно отвергает.

Ранее расследование против Трампа назвали крупнейшим в истории США.