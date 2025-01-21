WSJ: Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку заказа диетической колы

Дональд Трамп, занимающий с 20 января пост президента Соединенных Штатов, вновь установил в Овальном кабинете кнопку, с помощью которой можно быстро заказать диетическую колу. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal в своей публикации.

Также, согласно информации из источника, в кабинете были размещены новые серебряные статуэтки орлов, а на каминной полке — бюст Уинстона Черчилля, бывшего премьер-министра Великобритании.

«Кнопка, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к работе», — приводится в материале.

Напомним, кнопка для заказа диетической колы была установлена в Овальном кабинете в бытность первого президентского срока Трампа. Въехавший туда в 2020 году Джо Байден распорядился демонтировать ее.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер и футурист Илон Маск станцевал на президентском параде президента США Дональда Трампа и со словами «так ощущается победа» вскинул руку в жесте, похожем на нацистское приветствие. А Марк Цукерберг там же засмотрелся на декольте невесты миллиардера Джеффа Безоса.