Трамп попросил генпрокурора США раскрыть показания по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп потребовал от генерального прокурора Пэм Бонди раскрыть стенограммы показаний по делу экономиста Джеффри Эпштейна, назвав происходящее «нелепой оглаской». Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп обвинил Демократическую партию в организации скандала и пообещал подать в суд на газету The Wall Street Journal (WSJ), которая накануне опубликовала материал о якобы отправленном им эротическом рисунке для Эпштейна.

«СМИ нужно научиться быть правдивыми, а не полагаться на, по всей вероятности, несуществующие источники», — написал Трамп.

Ранее газета сообщила, что в альбоме подруги Эпштейна Гилейн Максвелл хранится рисунок обнаженной женщины с подписью Трампа, сделанный к 50-летию финансиста.

Трамп назвал это «фейком» и заявил, что подаст иск против WSJ, ее владельца Руперта Мердока и материнской компании NewsCorp. Его поддержал предприниматель Илон Маск, заявивший, что стиль письма не соответствует манере Трампа.

Эпштейн, арестованный в 2019 году по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, умер в тюрьме в том же году. На его теле нашли следы удушения, что может свидетельствовать о самоубийстве.

Эпштейн был обвинен в организации сексуальной торговли людьми. В частности, миллиардер, по версии следствия, продавал несовершеннолетних. Несмотря на слухи о «списке клиентов», Министерство юстиции США и ФБР в рамках расследования не нашли доказательств его существования.

Ранее Белый дом сообщил, что у президента США Дональда Трампа диагностировали хроническое заболевание.