Трамп попросил Макрона удалиться перед разговором с Зеленским

Президент США Дональд Трамп попросил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона выйти, прежде чем начать разговаривать с Владимиром Зеленским перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлен момент встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед церемонией похорон Папы Римского Франциска. В кадре находятся три стула, один из них уносят ватиканские служащие. Потом в кадре появляется Макрон. Звук в ролике отсутствует.

По данным издания, специалист по профессиональному Трамп говорит Макрону: «<...> мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу, тебе не следует быть здесь».

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским состоялась в субботу перед началом похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Переговоры длились около 15 минут.

В Белом дом оценили диалог политиков как «очень продуктивный».

Ранее сообщалось о том, что на Западе опубликовали карикатуру перед встречей президентов США и Украины.