Трамп попросил Вэнса отказаться от критики Маска

Президент США Дональд Трамп попросил вице-президента США Джей Ди Вэнса не критиковать предпринимателя Илона Маска, чтобы оставить ему шанс вернуться, сообщает американская газета The Washington Post.

Глава Белого дома посоветовал Вэнса "быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично" и следить за своими высказываниями в адрес Маска в соцсетях.

Напомним, Маск поддержал Трампа и Вэнса на выборах 2024 года, а потом возглавил новое ведомство по повышению эффективности государственного управления. Однако предложенная им программа сокращения бюджетных расходов не дала желаемых результатов.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск останется в ближнем кругу Трампа.