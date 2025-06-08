Трамп попросил Вэнса отказаться от критики Маска
Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска
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Президент США Дональд Трамп попросил вице-президента США Джей Ди Вэнса не критиковать предпринимателя Илона Маска, чтобы оставить ему шанс вернуться, сообщает американская газета The Washington Post.
Глава Белого дома посоветовал Вэнса "быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично" и следить за своими высказываниями в адрес Маска в соцсетях.
Напомним, Маск поддержал Трампа и Вэнса на выборах 2024 года, а потом возглавил новое ведомство по повышению эффективности государственного управления. Однако предложенная им программа сокращения бюджетных расходов не дала желаемых результатов.
Ранее сообщалось о том, что Илон Маск останется в ближнем кругу Трампа.