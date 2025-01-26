Трамп попросит у Саудовской Аравии триллион долларов

Он собираться обратиться к властям Саудовской Аравии с предложением увеличить объем инвестиций в экономику США до 1 трлн долларов.

По его словам, Эр-Рияд уже объявил, что намерен инвестировать в экономику США минимум 600 млрд долларов благодаря итогам президентских выборов.

«Я попрошу их... нарастить эти вложения до 1 триллиона», – сказал Трамп, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада).

Новый хозяин Белого дома добавил, что укрепление сотрудничества с международными партнерами станет важным шагом для экономического развития США.

Ранее Трамп заявил премьеру Дании Фредериксен, что не шутил о планах взять Гренландию.