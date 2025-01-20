Трамп поручил уволить высокопрофильных дипломатов из Госдепа

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа приказала уволить некоторых высокопрофильных дипломатов из Государственного департамента, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники. Эти шаги направлены на демонстрацию «решительного разрыва» с предыдущей администрацией Джо Байдена.

По информации издания, «десятки дипломатов» должны будут покинуть свои посты в полдень 20 января после указаний от помощников Трампа.

Среди тех, кто будет вынужден уйти в отставку, указаны заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс и помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

Один из дипломатов, которому предложили уйти, сообщил анонимно, что команда Трампа «подошла к этому вопросу профессионально».

Он отметил, что грядущая администрация «желает сотрудничать с людьми, с которыми им уже пришлось взаимодействовать».

В числе претендентов на должность упоминается Лиза Кенна, ранее исполнявшая обязанности исполнительного секретаря Госдепа. Ожидается, что она может занять пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Инаугурация Трампа пройдет в полдень 20 января, и в Вашингтоне в связи с этим установлены повышенные меры безопасности.

Ранее сообщалось, что Трамп за сутки до инаугурации «смел» все документы со стола в Белом доме.