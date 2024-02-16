Спикер Госдумы России Вячеслав Володин остро высказался в социальных сетях относительно смерти оппозиционного политика Алексея Навального, заявив, что это событие приносит выгоду лишь Западу.

Володин указал на высокопоставленных представителей США, НАТО, а также лидеров Германии, Великобритании и Украины, обвиняя их в провальных решениях и упорном стремлении сохранить свои политические позиции. Спикер подчеркнул, что фамилии этих деятелей хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского.

По словам Володина, эти политики являются инициаторами антироссийских действий, принимая множество санкций в отношении России и активно покушаясь на имидж страны, стараясь представить её в качестве изгоя мирового сообщества.

Спикер Госдумы не только утверждает, что смерть Навального служит интересам Запада, но и намекает на возможное участие или поощрение со стороны западных стран в этом событии.

Пока расследование неожиданной смерти Навального продолжается. Напомним, что по предварительной версии у заключенного оторвался тромб.

Ранее мы писали о том, что экс-главнокомандующий силами НАТО считает, что Украине придет конец без помощи США.