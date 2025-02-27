Трамп поставил журналиста на место: в Белом доме намекнули на сложность отъема территорий у России

Президент США Дональд Трамп на недавней пресс-конференции неожиданно прямолинейно отреагировал на вопрос журналиста о российских территориях, предложив репортеру самостоятельно попытаться отобрать эти земли у России. Об этом пишет РИА Новости.

Диалог возник после того, как один из представителей медиа поинтересовался, не станет ли сохранение новых территорий за Российской Федерацией опасным сигналом для Китая. Вместо развернутого дипломатического ответа американский лидер лаконично посоветовал журналисту лично попробовать вернуть эти территории.

При этом накануне Трамп высказывался о намерении своей администрации добиваться, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения получила «как можно больше». Однако президент США воздержался от конкретизации, какие именно территории могут быть включены в возможное соглашение, хотя ранее он сам признавал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.

Американский лидер подчеркнул, что его главная цель — завершение конфликта на взаимовыгодных для обеих сторон условиях.

Ранее Песков назвал конфликт на Украине слишком запущенным для быстрых решений.