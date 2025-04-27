Трамп потребовал бесплатного прохода судов через Панамский канал

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским судам следует предоставить право бесплатного прохода через Панамский и Суэцкий каналы. Соответствующее заявление он опубликовал на своей платформе Truth Social.

Американский лидер требует освободить от пошлин и военные, и торговые суда.

«Американским кораблям как военным, так и торговым должно быть разрешено бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы», — подчеркнул он.

Трамп также отметил, что существование этих каналов стало возможным благодаря Соединенным Штатам.

По словам президента США, он даст поручение госсекретарю Марко Рубио срочно заняться этим вопросом и урегулировать ситуацию.

Ранее Дональд Трамп воздержался от заявлений о возможном продлении отсрочки таможенных сборов, касающихся импорта из 185 различных государств и территорий.