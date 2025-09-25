Трамп потребовал от Эрдогана прекратить покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить закупать российскую нефть. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с турецким коллегой в Белом доме.

По мнению американского президента, это должно произойти до тех пор, пока Россия продолжает военные действия на Украине. Трамп отметил, что и президент РФ Владимир Путин, и глава киевского режима Владимир Зеленский относятся к Эрдогану с уважением.

«Он может оказать большое влияние на украинский конфликт, если захочет, но предпочитает оставаться нейтральным», — сказал Трамп.

Накануне глава США с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию «основными спонсорами» конфликта на Украине. Он объяснил свои слова тем, что эти страны продолжают активно закупать российскую нефть, тем самым поддерживая экономику РФ.

Ранее премьер-министр Польши резко ответил президенту США Дональду Трампу на слова об Украине.