Трамп поверил в желание Путина завершить украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в стремлении российского руководства к достижению мирного решения конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

В ходе интервью телеканалу ABC журналисты спросили американского лидера, заинтересован ли президент России Владимир Путин в установлении мира в регионе.

«Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну», — ответил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп знаком с предложением Путина ввести перемирие на время празднования Дня Победы. Но это не то, что хотел услышать президент Соединенных Штатов.