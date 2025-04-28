В США сообщили о разочаровании Трампа в Украине и России

Американский лидер Дональд Трамп разочарован в действиях президентов как России, так и Украины. Об этом сообщила Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома. Ее слова привело агентство Reuters.

Левитт заявила, что Трамп знаком с предложением Путина ввести перемирие на время проведения празднеств, связанных с Днем Победы. Но это не то, что хотел услышать президент Соединенных Штатов.

«Растет разочарование лидерами обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня», — указала пресс-секретарь.

Она добавила, что Трамп сосредоточен на длительном достижении мира на Украине.

Ранее глава Белого дома заявил в интервью, что украинский конфликт в состоянии перерасти в Третью мировую войну. По словам Трампа, сейчас он пытается спасти множество жизней и то, что сейчас происходит между Украиной и Россией, может закончиться глобальным конфликтом, который затронет Запад.