Трамп поздравил партию консерваторов в Германии с победой

Президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с победой на досрочных выборах в Бундестаг.

Результаты выборов он назвал «замечательным днем для Германии и для США».

Трамп отметил, что граждане Германии уже устали от бессмысленной политики властей, особенно в вопросах энергетики иммиграции. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети.

Американский лидер поздравил победителей и добавил: «Я всех поздравляю — впереди еще много побед».

Ранее Шольц заявил, что не жалеет о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера.