Трамп поздравил с Пасхой «идиота Байдена и других радикально левых безумцев»

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в своём аккаунте в социальной сети Truth Social выразил своё поздравление с Пасхой бывшему президенту США Джо Байдену и другим членам Демократической партии. Поздравление было сделано в весьма экспрессивной манере.

В то же время, нынешний президент Соединённых Штатов охарактеризовал Байдена как «самого худшего и некомпетентного президента», а также как «крайне разрушительного идиота».

«Счастливой Пасхи всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются и строят козни, чтобы вернуть убийц, наркобаронов, опасных заключенных, психически больных и избивателей жен обратно в нашу страну. <…> Сонный Джо Байден <…> был, безусловно, нашим худшим и самым некомпетентным президентом», — заявил Трамп.

Дональд Трамп выразил недовольство деятельностью правоохранительных органов и судебной системы, обвинив их в недостаточной эффективности. Кроме того, он высказал предположение о возможном мошенничестве на выборах в 2020 году, в результате которых победу одержал Джо Байден.

«Всем людям, которые мошенничали на президентских выборах 2020 года, <…>, я желаю с большой любовью, искренностью и привязанностью счастливой Пасхи!!!», — отметил он.

В своем аккаунте Truth Social Дональд Трамп также выразил намерение сделать Соединенные Штаты еще более могущественными, более крупными, процветающими и религиозными.

Ранее сообщалось, что сразу десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху.