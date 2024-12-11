Трамп предложил инвестора-миллиардера Баррака на пост посла США в Турции

Избранный президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social предложил назначить мультимиллиардера Томаса Баррака послом США в Турции. С участием Баррака в новой администрации Трампа число миллиардеров достигнет десяти.

«Я рад объявить, что Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции», — написал Трамп.

Также он подчеркнул, что Баррак «на протяжении 30 лет успешно возглавлял частную инвестиционную компанию».

Баррак, которому 77 лет, был советником Трампа во время его избирательной кампании в 2016 году. В 2021 году его обвиняли в лоббировании интересов ОАЭ, но он был оправдан. Баррак входит в число 500 самых богатых людей США: его состояние превышает миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что Трамп шутливо назвал Джастина Трюдо губернатором штата Канада. Он пообещал продолжить с ним переговоры.