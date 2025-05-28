Трамп предложил Канаде бесплатную защиту «Золотым куполом», но при одном условии

Включение Канады в американскую систему ПРО Golden Dome («Золотой купол») обойдется канадскому бюджету в $61 млрд, если страна решит присоединиться к ней в качестве независимого государства. В противном случае, если Канада станет штатом США, затраты будут равны нулю. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что оплата потребуется, если Канада сохранит статус «отдельной, но не равноправной» страны. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, «Золотой купол» предназначен для нейтрализации ядерного оружия, а также крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Согласно данным агентства Reuters, цель проекта — развертывание спутниковой сети, предназначенной для выявления, сопровождения и, при необходимости, перехвата приближающихся ракет.

Ранее сообщалось, что Карл III раскритиковал Трампа в первой за полвека тронной речи.