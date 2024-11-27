Трамп предложил кандидатуру коллекционера Фелана на пост министра ВМС США

Фелан, которому 59 лет, является одним из соучредителей компании MSD Capital. Он имеет степень бакалавра в области политической науки и магистра по бизнес-администрированию от Гарвардского университета.

Инвестиционная фирма Фелана расположена в Палм-Бич, штат Флорида, где также проживает Трамп. Фелан активно занимается коллекционированием художественных произведений.

В августе он организовал благотворительное мероприятие в поддержку кампании Трампа, в результате чего республиканец собрал $38 млн.

Избранный президент отметил, что Фелан добился больших успехов во всех своих делах, называя его «истинным чемпионом американского бизнеса и изобретательности».

«Джон имеет степень магистра делового администрирования Гарвардской школы бизнеса и является поистине блестящим парнем!» — говорится в опубликованном заявлении Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен сразу после своего вступления в должность президента США заняться наведением порядка в ставших неконтролируемыми при своем предшественнике Джо Байдене сферах нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.