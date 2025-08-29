Трамп предложил китайских миротворцев как гарантию безопасности для Украины

Дональд Трамп предложил привлечь военных Китая для обеспечения безопасности на Украине. Белый дом опровергает эту информацию, а европейские союзники США отнеслись к идее с большим скепсисом. Об этом сообщает Financial Times.

Эксцентричная идея президента США Дональда Трампа всколыхнула политические круги. Согласно расследованию Financial Times, в ходе закрытых переговоров с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским он предложил неожиданное решение — разместить на Украине китайский миротворческий контингент для контроля над потенциальной нейтральной зоной.

Инициатива была решительно отвергнута европейскими партнерами, которые сочли такое развитие событий абсолютно неприемлемым. Более приемлемым вариантом для них выглядели бы военные силы Турции. Официальный Пекин также дистанцировался от этих сообщений, назвав их недостоверными. При этом администрация Трампа категорически отрицает сам факт обсуждения подобного сценария, называя публикацию в СМИ безосновательной.

