Трамп предложил РФ колоссальные сделки для разрушения экономической блокады

В странах Восточной Европы выражают обеспокоенность тем, что Дональд Трамп, стремясь урегулировать украинский конфликт, может предложить России масштабные экономические соглашения. Дипломаты этих государств и американские аналитики считают, что такой шаг может стать ударом «кувалдой» по экономическим мерам Запада, направленным против России, передает издание Politico.

Представители нефтегазовой отрасли высказывают мнение, что подобное решение приведет к серьезным проблемам для энергетического сектора США, поскольку негативно скажется на увеличении экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.

Руководители энергетических компаний уже проинформировали администрацию президента о возможных последствиях такого развития событий. Politico сообщает, что участники рынка не исключают, что их мнение может быть проигнорировано.

Джеффри Пайетт, экс-посол США в Украине, заявил, что единственной угрозой для впечатляющего роста американской СПГ-индустрии является возобновление поставок из России, в чем он не сомневается.

В Европейском союзе, как сообщает Politico, опасаются, что ослабление американских санкций против России может спровоцировать увеличение импорта российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Трамп устроил в соцсети перепалку с Медведевым и назвал мертвыми экономики РФ и Индии.