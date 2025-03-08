Трамп предложил Трюдо пересмотреть границу США и Канады

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о пересмотре границ между США и Канадой, сообщает The New York Times, ссылаясь на свои источники.

В основе документа лежит соглашение, подписанное в 1908 году, когда Канада всё ещё была колонией Великобритании.

«Он сказал, что не верит в то, что договор, устанавливающий границу между двумя странами, является действительным, и что он хочет пересмотреть границу. Он не дал никаких дополнительных объяснений», — пишет издание.

Президент США также выразил намерение пересмотреть соглашения, которые регулируют совместное использование озёр и рек. Как сообщает источник, этот вопрос уже был в центре внимания главы государства в прошлом.

Ранее глава Соединенных Штатов Америки дал обещание «премьер-министру Канады Джастину Трюдо» в ответ на введение взаимных пошлин.