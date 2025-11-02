Трамп пригрозил Нигерии военным вмешательством из‑за преследований христиан

Президент США Дональд Трамп выступил с жесткими заявлениями в адрес Нигерии, обвинив ее власти в неспособности пресечь убийства христиан. В публикации на платформе Truth Social он предупредил, что США могут приостановить всю помощь стране и рассмотреть возможность прямого военного вмешательства, сообщает РИА Новости .

«США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну… чтобы полностью стереть исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — заявил Трамп.

Глава Белого дома поручил Министерству обороны (Пентагону) подготовить возможные варианты действий. В случае реализации силовой операции Трамп пообещал, что она будет «жесткой, быстрой и ловкой».

Кроме того, президент обратился к американским законодателям с просьбой детально изучить ситуацию с массовыми убийствами христиан радикальными исламистами в Нигерии и представить ему отчет. В рамках ужесточения позиции Трамп также присвоил Нигерии статус страны, вызывающей особую озабоченность.

