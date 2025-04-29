Трамп заявил, что Канада стала бы «отличным 51-м штатом» США

По словам президента Трампа, проблема с Канадой заключается в том, что Штаты субсидируют ее на сумму в 200 млрд долларов в год, но при этом США не нужны ни ее бензин, ни нефть с древесиной, ни энергоносители. Поэтому Канада, резюмировал политик, была бы отличным 51-м штатом — в таком случае у страны не было бы и пошлин.

Отметил Трамп и тот факт, что у него много друзей-канадцев, в том числе и легендарный хоккеист Уэйн Гретцки, после чего добавил, что не хочет портить его репутацию в Канаде, и предложил ему притвориться, что тот «не знает Трампа».

Президент США уже неоднократно подтверждал намерения включить в состав США не только Канаду, но и Гренландию.