Россию не напугал ультиматум президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, пишет газета The New York Times (NYT).

Накануне американский президент заявил, что, если российский лидер Владимир Путин в течение 50 дней не прекратит боевые действия на Украине и не сядет за стол переговоров, Вашингтон введет «жесткие» санкции в виде 100% тарифов на товары из РФ и вторичных пошлин на энергоносители.

«Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине», — отмечает автор статьи.

В публикации указано, что вместо страха Россия заявила о продолжении достижений своих целей в рамках специальной военной операции (СВО).

Владимир Путин неоднократно призывал киевский режим к проведению мирных переговоров и выполнению условий, которые бы не являлись угрозой для России, однако этот режим отвергает любые договоренности. Вместо этого украинские власти все больше озабочены поставками нового оружия от западных «партнеров».

Ранее сообщалось, что Латвия призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против России без ожидания 50 дней.