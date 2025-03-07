Трамп пристыдил Европу, выступающую против завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Европа и ее лидеры не хотят завершать конфликт на Украине. Его комментарий публикует РИА Новости.

Во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным и он убежден, что российский президент стремится к завершению конфликта на Украине. Однако за Европой такого желания не заметили.

«Они (европейские лидеры — прим.ред.) понятия не имеют как закончить войну», — сказал Трамп.

Республиканец подчеркнул, что знает как вернуть на Украину мир, хотя не стал углубляться в подробности.

Напомним, что Россия выступает за долгосрочный мир, а не временное прекращение огня. При этом украинская сторона требует гарантий безопасности от США, но там, как и в Европе, их предоставить не готовы.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне озвучили условия возобновления помощи Киеву.