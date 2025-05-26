Трамп признался, что его расстраивают действия Путина

Последние действия РФ не Украине вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа. В связи с этим он рассматривает вопрос введения новых санкций против России.

Об этом американский лидер сообщил в интервью СМИ в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон.

Глава Белого дома заявил, что не согласен с действиями Владимира Путина.

"Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин... Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров", — сказал Трамп.

Он также отметил, что "давно знаком и всегда ладил" с президентом РФ.

Ранее на Западе объяснили, почему разговор Путина и Трампа разочаровал партнеров Киева.