Трамп признался, что его расстраивают действия Путина
Трамп: "Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин"
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Последние действия РФ не Украине вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа. В связи с этим он рассматривает вопрос введения новых санкций против России.
Об этом американский лидер сообщил в интервью СМИ в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон.
Глава Белого дома заявил, что не согласен с действиями Владимира Путина.
"Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин... Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров", — сказал Трамп.
Он также отметил, что "давно знаком и всегда ладил" с президентом РФ.
Ранее на Западе объяснили, почему разговор Путина и Трампа разочаровал партнеров Киева.