Трамп признался, что набрал Путину одному из первых после въезда в Белый дом

В числе первых звонков, сделанных Дональдом Трампом после победы на выборах в США, был разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции в Белом доме, отметив значимость этой беседы для развития двусторонних отношений.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки отметил, что его администрация поддерживает тесное и непрерывное взаимодействие с Россией. Он подчеркнул, что американские представители «на постоянной основе взаимодействуют с Путиным и его командой».

«Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением», — сказал президент США.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул: он уверен, что Россия стремится к заключению соглашения по Украине и урегулированию конфликта.

Ранее Трамп призвал лидеров РФ и Украины Владимира Путина в Владимира Зеленского встретиться лично и обсудить возможные способы завершения вооруженного конфликта.