Трамп признался, что завершить конфликт на Украине сложнее, чем он думал
Трамп объяснил, почему не смог разрешить конфликт на Украине
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Президент США Дональд Трамп признался, что решить конфликты на Украине и в секторе Газа намного сложнее, чем он предполагал. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед донорами Республиканской партии.
Слова американского лидера со ссылкой на источники передает издание Wall Street Journal.
Так, Трамп заявил, что усилия США по урегулированию на Украине привели лишь к разочарованиям, из-за чего он не сможет уснуть по ночам. Он подчеркнул, что все дело в «сложностях в переговорах с российской стороной».
Ранее сообщалось о том, что Трамп решил изменить название Персидского залива на Арабский.