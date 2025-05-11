Трамп признался, что завершить конфликт на Украине сложнее, чем он думал

Президент США Дональд Трамп признался, что решить конфликты на Украине и в секторе Газа намного сложнее, чем он предполагал. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед донорами Республиканской партии.

Слова американского лидера со ссылкой на источники передает издание Wall Street Journal.

Так, Трамп заявил, что усилия США по урегулированию на Украине привели лишь к разочарованиям, из-за чего он не сможет уснуть по ночам. Он подчеркнул, что все дело в «сложностях в переговорах с российской стороной».

Ранее сообщалось о том, что Трамп решил изменить название Персидского залива на Арабский.