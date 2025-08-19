Президент США Дональд Трамп сделал значимое заявление о будущем урегулировании украинского конфликта, заявив что ключевые решения будут принимать президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

Трамп подчеркнул, что судьба Украины лежит на их плечах, но никак не на США. Также американский лидер отметил, что Путин и Зеленский ладят между собой намного лучше, чем он думал.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Российский президент неоднократно заявлял о готовности завершить конфликт. Он отмечал, что Киев на официальном уровне запретил любые контакты с Москвой, поэтому нормально договориться о мире возможности нет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым никогда не вернется Украине.