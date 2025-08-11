Трамп призвал демократов пройти тест на когнитивные способности

Президент США Дональд Трамп предложил некоторым конгрессменам-демократам пройти проверку когнитивных функций, аналогичную той, что он проходил сам. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп, известный своими резкими высказываниями, подверг критике члена Палаты представителей Жасмин Крокетт и группу AOC Plus Three, назвав их «бандой идиотов». Он отметил, что продемонстрировал превосходные результаты в ходе теста на когнитивные способности, вызвав, по его словам, удивление у врачей.

В своем сообщении Трамп заявил, что считает необходимым, чтобы каждый из этих «политических писак» прошел когнитивный тест, подобный тому, который он недавно прошел в «замечательном военном госпитале» в Вашингтоне.

Он выразил уверенность в том, что «радикально левые» представители Демократической партии не смогут успешно справиться с подобным испытанием. Трамп намекнул на их возможные проблемы с ментальным здоровьем, используя термин «психи».

Ранее в США заявили, что Трамп не хочет унизить Путина при переговорах.