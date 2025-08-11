В США заявили, что Трамп не хочет унизить Путина при переговорах
Сенатор Грэм: США не хотят унизить Путина при переговорах по Украине
Фото: [flickr.com]
Соединенные Штаты при переговорах по завершении украинского конфликта не ставят своей целью унизить Россию и ее лидера Владимира Путина. Такое заявление сделал сенатор Линдси Грэм*, его точку зрения привела газета Politico.
По утверждению политика, Трамп стремится положить конец конфликту на Украине, завершив его таким образом, чтобы исключить его появления в будущем.
«Мы не стремимся унизить Путина, мы хотим заключить сделку», — указал он.
Сенатор добавил, что все эти положения стали бы признаком хорошей сделки».
Ранее во Франции сравнили новость о грядущей встрече Путина и Трампа с разорвавшейся бомбой. Политик Филиппо заявил, что европейские союзники Киева во главе с Зеленским находятся в полном тупике и не знают, что делать. По его мнению, план украинского президента и Макрона провалился, поэтому они мечутся кто куда и пребывают в состоянии растерянности.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.