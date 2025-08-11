Соединенные Штаты при переговорах по завершении украинского конфликта не ставят своей целью унизить Россию и ее лидера Владимира Путина. Такое заявление сделал сенатор Линдси Грэм*, его точку зрения привела газета Politico.

По утверждению политика, Трамп стремится положить конец конфликту на Украине, завершив его таким образом, чтобы исключить его появления в будущем.

«Мы не стремимся унизить Путина, мы хотим заключить сделку», — указал он.

Сенатор добавил, что все эти положения стали бы признаком хорошей сделки».

Ранее во Франции сравнили новость о грядущей встрече Путина и Трампа с разорвавшейся бомбой. Политик Филиппо заявил, что европейские союзники Киева во главе с Зеленским находятся в полном тупике и не знают, что делать. По его мнению, план украинского президента и Макрона провалился, поэтому они мечутся кто куда и пребывают в состоянии растерянности.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.