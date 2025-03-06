Трамп призвал лидеров ХАМАС бежать из Газы, пока у них есть шанс

В своем аккаунте в социальной сети президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально обратился к радикальным группировкам, действующим на территории Палестины, с призывом освободить оставшихся заложников и вернуть останки погибших израильтян их семьям. Он подчеркнул, что только те, кто не в своем уме и извращен, могут сохранять тела мёртвых, и возложил ответственность за жестокость на ХАМАС.

Как предупредил радикалов глава Соединенных Штатов, в противном случае Израиль получит все, что нужно для завершения операции. И ни один участник группировки не останется в безопасности, пока требование Америки не будет выполнено.

Трамп также рассказал о встрече с людьми, которые были освобождены из плена и чьи жизни были разрушены. Он назвал своё заявление «последним предупреждением».

Президент США обратился к лидерам ХАМАС с призывом покинуть сектор Газа, пока есть возможность. Он также пообещал жителям региона светлое будущее, но только после освобождения пленных. В случае невыполнения требования, по словам Трампа, группировка ХАМАС столкнется с очень суровым наказанием.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю на $4 млрд.