Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп считает, что нужно избавиться от ядерного оружия. Он также заявил, что надеется на переговоры о денуклеаризации с Россией. Свою позицию он объяснил тем, что ядерное оружие обладает сумасшедшей мощностью.

«Было бы хорошо, если бы произошла денуклеаризация», — заявил он.

Трамп отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, общался с руководством Китая и выразил желание продолжить эти переговоры.

Ранее сообщалось о том, что США объявили о приостановке всей военной помощи Украине.