Трамп призвал партнеров в НАТО нарастить помощь Киеву до уровня США

Партнеры Соединенных Штатов в НАТО должны нарастить свою долю по ассигнованиям на украинские нужды, иначе Штатам стоит сделать свои интересы приоритетными. Соответствующее заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Политик указал на то, что американская помощь Украине в данный момент превышает европейскую на $100 миллиардов. Трамп подчеркнул, что Европа настаивает на том, чтобы платить меньше Штатов.

«Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов», — призвал он.

Ранее Трамп заявлял, что поддержал бы Россию в случае ее нападения на НАТО.