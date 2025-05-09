Трамп призвал РФ и Украину к 30-дневному перемирию

Американский лидер Дональд Трамп предложил объявить на Украине перемирие сроком на 30 дней. Он выразил уверенность, что достичь этого можно в кратчайшие сроки. Свою позицию он изложил в публикации в социальной сети Truth Social.

Президент Соединенных Штатов выразил уверенность в том, что удастся достичь соглашения о прекращении огня, которое будет соблюдаться обеими сторонами, и что это станет началом прямых переговоров между ними.

«Переговоры России и Украины продолжаются. США призывают к 30-дневному прекращению огня без предварительных условий», — говорится в публикации.

Глава Белого дома также подчеркнул, что он по-прежнему стремится к установлению прочного мира между Россией и Украиной при содействии европейских государств.

«Прекращение огня должно привести к мирному соглашению. Это может быть сделано очень быстро. И я буду доступен моментально, если мои услуги понадобятся», —подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп пригрозил санкциями, если прекращение огня на Украине не будет соблюдаться.