Трамп пригрозил санкциями, если прекращение огня на Украине не будет соблюдаться

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что если одна из сторон не будет поддерживать режим прекращения огня на Украине, то Соединённые Штаты Америки введут санкции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты Америки продолжают настаивать на необходимости ввести 30-дневный мораторий на боевые действия в зоне конфликта на Украине.

При этом американец не стал конкретизировать, кому именно грозят санкции — Москве или Киеву.

«Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдаться и обе страны будут нести ответственность за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров. Если соглашение о прекращении огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — говорится в публикации.

В свою очередь Юрий Ушаков, занимающий должность помощника президента Российской Федерации, сообщил, что дальнейшие действия России по разрешению конфликта на территории Украины будут определены по результатам трехдневного прекращения огня.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что в условиях конфликта на Украине мир оказался на грани ядерной войны, как никогда прежде. А президент США Дональд Трамп заявил, что сможет назвать виновного в подрыве «Северных потоков».