Зеленского снова пригласили в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может снова приехать в Белый дом.

Так он ответил на вопрос о том, приглашен ли глава киевского режима в Вашингтон после скандала.

Напомним, Трамп и Зеленский встречались в Вашингтоне 28 февраля. Переговоры лидеров двух стран не были удачными, так как глава киевского режима устроил перепалку. Трамп заявил о неуважительном отношении со стороны своего украинского коллеги.

В результате соглашение по редкоземельным металлам не было подписано. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позднее Зеленский направил Трампу письмо, в котором извинился за свое поведение.

Ранее сообщалось о том, что Трамп возобновил военную и разведывательную помощь Киеву.