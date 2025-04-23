С данным призывом к американскому лидеру на своей странице в соцсети обратился ирландский журналист Чей Боуз.

Свою позицию он объясняет тем, что Зеленский и антитрамповская клика в Брюсселе и Лондоне говорят миру «нет».

«Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу пора принять это, разорвать связи с <…> [Зеленским] и прекратить оказывать ему поддержку», — написал он.

Ранее американский лидер раскритиковал слова Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.

Глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.

Ранее стало известно об отказе Трампа поддерживать Израиль в атаках на ядерные объекты Ирана.