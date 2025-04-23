Трампа призвали обратить внимание на выходку Зеленского
Журналист Боуз призвал Трампа прекратить оказывать поддержку Зеленскому
Фото: [flickr.com]
Президенту США Дональду Трампу нужно прекратить помогать главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
С данным призывом к американскому лидеру на своей странице в соцсети обратился ирландский журналист Чей Боуз.
Свою позицию он объясняет тем, что Зеленский и антитрамповская клика в Брюсселе и Лондоне говорят миру «нет».
«Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу пора принять это, разорвать связи с <…> [Зеленским] и прекратить оказывать ему поддержку», — написал он.
Ранее американский лидер раскритиковал слова Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
Ранее стало известно об отказе Трампа поддерживать Израиль в атаках на ядерные объекты Ирана.