Трамп продлил на год срок действия ряда антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил срок действия ряда антироссийских санкций, введенных в разные годы указами президентов Обамы, Байдена и им самим.

В сопроводительном документе к этому решению подчеркивается, что политика и действия, послужившие причиной введения этих ограничений, по-прежнему расцениваются как серьезная и исключительная угроза для внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что ранее, на первом заседании своего кабинета, Трамп заявил о готовности Вашингтона к отмене санкций в отношении России после завершения конфликта на Украине.

В январе он также не исключал возможности введения дополнительных ограничительных мер, если российское правительство откажется от переговоров по украинскому вопросу.

Ранее Трамп заявил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что сможет добиться мирного соглашения по Украине.