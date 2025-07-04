Зеленский и Трамп обсудили усиление обороны Украины

Трамп и Зеленский провели 40-минутный телефонный разговор, в ходе которого обсудили усиление обороны Украины, поставки ПВО, удары России и возможные совместные проекты с США.

Между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся 40-минутный телефонный разговор, который стал неожиданным шагом на фоне продолжающегося конфликта. Источники называют его продуктивным и содержательным. В центре внимания оказались удары России, перспективы поставок ПВО, а также возможности углубления сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Зеленский акцентировал внимание на укреплении воздушной обороны, упомянув, что стороны обсудили развитие технологий дронов и прямые проекты с участием американских компаний. Также речь шла о взаимных закупках, инвестициях и роли США в обеспечении устойчивой безопасности Украины.

Ранее Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными.