Трамп проведет пресс-конференцию с Маском перед его уходом с госслужбы

В Белом доме состоится пресс-конференция, которая будет посвящена уходу Илона Маска с государственной службы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По утверждению американского лидера, 30 мая станет последним днем предпринимателя на государственной службе.

«Завтра у меня пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Илон потрясающий! Увидимся завтра в Белом доме», — указал он.

Трамп добавил, что бизнесмен всегда будет с ним и его командой, в качестве помощника в различных делах.

На своем посту Маск пробыл всего четыре месяца. За это время он отметился рядом резонансных поступков. Одним из них стало решение об упразднении Агентства США по международному развитию (USAID). Оно существовало с 1961 года и на протяжении долгого времени являлось важным инструментом американской внешней политики. В рамках проведенных реформ были уволены 260 тыс. федеральных гражданских служащих, что составляет почти 12% от общего числа работников. Сторонники данных преобразований утверждают, что ведомству удалось сэкономить до $160 млрд.