Новоизбранный президент США Дональд Трамп (его инаугурация пройдет 20 января) выразил неодобрение решению Владимира Зеленского наносить удары по российской территории, назвав его «глупым» и «опасным».

В интервью газете Time он подчеркнул, что подобные действия могут привести к необратимым последствиям, как для Украины, так и для других стран.

В ноябре стало известно, что действующий президент США Джозеф Байден дал свое согласие на удары американскими ракетами ATACMS со стороны ВСУ по территории РФ. С того момента украинская армия предпринимает попытки атаковать объекты в России этим оружием.

Утром, 11 ноября, ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, в результате чего была повреждена котельная. По информации Министерства обороны РФ, американские ракеты были ликвидированы благодаря работе зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь» и системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск раскритиковал решение о выделении США Украине займа в $20 млрд.