Американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что киевские власти обошлись с министром финансов США Скоттом Бессентом крайне грубо во время его поездки в Киев на прошлой неделе, передает издание Huron Daily Tribune.

По словам Трампа, в ходе первого визита Бессента на Украину чиновники Киева отказались подписать важное соглашение. Трамп отметил, что президент Зеленский «спал и был недоступен», когда американский министр, проделавший долгий путь на поезде, приехал на встречу.

Согласно словам республиканца, США считали, что достигли предварительной договоренности касательно доступа к важным полезным ископаемым Украины, на что украинская сторона «в принципе согласилась». Однако по мере прибытия Бессента ему фактически ответили отказом.

Ранее Трамп сказал, что Зеленский втянул США в войну, которую невозможно было выиграть. Он также назвал Зеленского комиком средней руки, который убедил Соединенные Штаты Америки израсходовать $350 млрд на бессмысленное противостояние, которое не должно было начаться.