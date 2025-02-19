Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну

Глава США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что Украина была не в состоянии одержать триумф в конфликте с Россией, но втянула в него США.

В своем послании он также назвал Зеленского комиком средней руки, который убедил Соединенные Штаты Америки израсходовать $350 млрд на противостояние, которое невозможно выиграть и которое не должно было начаться в принципе.

Трамп также считает, что Украина разрушена, а сражающиеся в данной войне люди погибли зря. Кроме того, он упрекнул администрацию бывшего президента США Джо Байдена в отсутствии каких-либо усилий для урегулирования конфронтации. Досталось и Европе, которая по мнению Трампа потерпела фиаско в вопросе достижения мирного соглашения.

По словам президента США, Зеленский желает продолжение конфликта, вероятно, для сохранения «кормушки», куда поступает помощь.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до завершения февраля.